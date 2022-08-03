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3 августа, 10:15

Москвич представился кассиром-стажёром и обчистил кассу "Пятёрочки"

В Москве мужчина обокрал продуктовый магазин, представившись новым кассиром

<p>Признавшийся в краже Сергей З. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/shot_shot/42238" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> SHOT</a></p>

Признавшийся в краже Сергей З. Обложка © Telegram / SHOT

В Москве мужчина пришёл в "Пятёрочку", представившись новым кассиром. Сотрудники магазина, поверив молодому человеку, сразу же поставили его за аппарат. Однако их доверия стажёр не оправдал: он вытащил из кассы 36 тысяч рублей и исчез с рабочего места.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, недобросовестным "сотрудником" оказался 27-летний уроженец Брянской области Сергей З. Через несколько дней после инцидента он сам пришёл в полицию и признался в краже. Что двигало молодым человеком, неизвестно. На допросе он сказал полицейским, что раскаялся в содеянном. Вернул ли он магазину похищенную выручку, не уточняется.

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Ранее Лайф писал о том, как бухгалтерша из Удмуртии обчистила отдел полиции почти на 4 млн рублей. Женщина работала в отделе МВД на особо важных и режимных объектах региона. Схема родилась в её голове в 2016 году, когда она поняла, что ей не хватает денег.

Александра Васильева

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