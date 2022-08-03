Москвич представился кассиром-стажёром и обчистил кассу "Пятёрочки"

В Москве мужчина пришёл в "Пятёрочку", представившись новым кассиром. Сотрудники магазина, поверив молодому человеку, сразу же поставили его за аппарат. Однако их доверия стажёр не оправдал: он вытащил из кассы 36 тысяч рублей и исчез с рабочего места.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, недобросовестным "сотрудником" оказался 27-летний уроженец Брянской области Сергей З. Через несколько дней после инцидента он сам пришёл в полицию и признался в краже. Что двигало молодым человеком, неизвестно. На допросе он сказал полицейским, что раскаялся в содеянном. Вернул ли он магазину похищенную выручку, не уточняется.