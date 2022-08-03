Под Белгородом 11-летний мальчик принял пост Алёши и вышел встречать российских военных

В Белгородской области появился последователь знаменитого маленького патриота Алёши, который каждый день встречал российских военных и отдавал им честь. 11-летний Денис тоже решил поднять дух солдатам ВС РФ и заступил на "боевое дежурство" в одном из населённых пунктов региона.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, Денис живёт в Московской области. Он приехал под Белгород на летние каникулы в гости к бабушке и дедушке и решил не терять времени зря. Парень несёт службу, стоя на куске бетона в майке с символом Z и деревянным автоматом в руках.