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Регион
Опубликовано 3 августа 2022, 09:59
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Под Белгородом 11-летний мальчик принял пост Алёши и вышел встречать российских военных

В Белгородской области появился последователь знаменитого маленького патриота Алёши, который каждый день встречал российских военных и отдавал им честь. 11-летний Денис тоже решил поднять дух солдатам ВС РФ и заступил на "боевое дежурство" в одном из населённых пунктов региона.

Под Белгородом 11-летний парень вышел встречать российских военных. Видео © SHOT

Как сообщает телеграм-канал SHOT, Денис живёт в Московской области. Он приехал под Белгород на летние каникулы в гости к бабушке и дедушке и решил не терять времени зря. Парень несёт службу, стоя на куске бетона в майке с символом Z и деревянным автоматом в руках.

Росгвардейцы поздравили с Днём России встречавшего солдат под Белгородом мальчика Алёшу
Росгвардейцы поздравили с Днём России встречавшего солдат под Белгородом мальчика Алёшу

Напомним, в мае в Сети вызвала резонанс история мальчика Лёши, который каждый день встречал колонну российских военных. Участники спецоперации не оставили без внимания юного патриота. Они навестили восьмилетнего мальчика в шлемофоне, вручили игрушки и форму. А позже в его честь выпустили шоколад "Алёшка".

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SHOT

Александра Васильева
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