Песков: Россия готова к решению украинской проблемы дипломатическим путём, но на своих условиях
Россия сохраняет готовность к решению украинской проблемы дипломатическим путём, но делать это Москва будет только на своих условиях. Об этом заявил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера о том, что у него сложилось мнение о готовности Кремля отыскать выход из ситуации путём переговоров.
"Россия была и остаётся готовой к решению украинской проблемы дипломатическим путём — на своих условиях", — сказал Песков, подчеркнув, что эти условия "прекрасно известны украинской стороне".
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал высказывание представителя Госдепартамента США о том, что время для переговоров Москвы и Киева пока не настало. Он отметил, что эта фраза очень хорошо демонстрирует, насколько Штаты "не заставляют" Украину делать ту или иную вещь.
Shutterstock