Песков: Россия готова к решению украинской проблемы дипломатическим путём, но на своих условиях

Россия сохраняет готовность к решению украинской проблемы дипломатическим путём, но делать это Москва будет только на своих условиях. Об этом заявил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера о том, что у него сложилось мнение о готовности Кремля отыскать выход из ситуации путём переговоров.

"Россия была и остаётся готовой к решению украинской проблемы дипломатическим путём — на своих условиях", — сказал Песков, подчеркнув, что эти условия "прекрасно известны украинской стороне".