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Регион
Опубликовано 3 августа 2022, 10:27
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Песков: Россия готова к решению украинской проблемы дипломатическим путём, но на своих условиях

Россия сохраняет готовность к решению украинской проблемы дипломатическим путём, но делать это Москва будет только на своих условиях. Об этом заявил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера о том, что у него сложилось мнение о готовности Кремля отыскать выход из ситуации путём переговоров.

"Россия была и остаётся готовой к решению украинской проблемы дипломатическим путём — на своих условиях", — сказал Песков, подчеркнув, что эти условия "прекрасно известны украинской стороне".

Шрёдер после разговора с Путиным заявил, что Россия хочет переговоров с Украиной
Шрёдер после разговора с Путиным заявил, что Россия хочет переговоров с Украиной

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал высказывание представителя Госдепартамента США о том, что время для переговоров Москвы и Киева пока не настало. Он отметил, что эта фраза очень хорошо демонстрирует, насколько Штаты "не заставляют" Украину делать ту или иную вещь.

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Алексей Берковиц
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