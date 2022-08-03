Песков — о визите Пелоси на Тайвань: Никакие цели не должны достигаться такими провокациями

"Это чистая провокация. Это никакая не линия на поддержку этой эфемерной свободы и демократии. Здесь нужно подобные шаги называть своими именами. Мы убеждены, что никакие внешнеполитические цели не должны достигаться такими провокационными шагами", — сказал пресс-секретарь президента.