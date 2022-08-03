Песков — о визите Пелоси на Тайвань: Никакие цели не должны достигаться такими провокациями
В Кремле назвали провокацией визит Пелоси на Тайвань
Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань — чистая провокация. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Это чистая провокация. Это никакая не линия на поддержку этой эфемерной свободы и демократии. Здесь нужно подобные шаги называть своими именами. Мы убеждены, что никакие внешнеполитические цели не должны достигаться такими провокационными шагами", — сказал пресс-секретарь президента.
Напомним, самолёт Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя 2 августа. Официально поездка спикера Палаты представителей Конгресса США на Тайвань не заявлялась. МИД Китая уже выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, хотя прежде грозил "серьёзными последствиями". А Минобороны страны сообщило, что Народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности.
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