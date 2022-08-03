Песков: Россия поддерживает политику "одного Китая"

Россия поддерживает политику "одного Китая" и суверенитет республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"В Пекине прекрасно знают, что мы поддерживаем политику "одного Китая", суверенитет Китая и поддерживаем, безусловно, продуманные и сбалансированные шаги Китая по сохранению и укреплению его суверенитета", — отметил представитель Кремля.