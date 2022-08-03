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3 августа, 10:32

Песков: Россия поддерживает политику "одного Китая"

Россия поддерживает политику "одного Китая" и суверенитет республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"В Пекине прекрасно знают, что мы поддерживаем политику "одного Китая", суверенитет Китая и поддерживаем, безусловно, продуманные и сбалансированные шаги Китая по сохранению и укреплению его суверенитета", — отметил представитель Кремля.

Песков — о визите Пелоси на Тайвань: Никакие цели не должны достигаться такими провокациями

Песков — о визите Пелоси на Тайвань: Никакие цели не должны достигаться такими провокациями

Напомним, ситуация между Тайванем и Китаем обострилась несколько дней назад и достигла пика накануне, когда самолёт спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Официально её поездка на Тайвань не заявлялась. МИД Китая уже выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, хотя прежде грозил "серьёзными последствиями". А Минобороны страны сообщило, что Народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности.

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shutterstock

Александр Юнашев

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