Ректора Шанинки Зуева перевели из следственного изолятора под домашний арест
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Тверской суд Москвы смягчил меру пресечения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергею Зуеву, который проходит в качестве обвиняемого по делу о мошенничестве.
"Удовлетворить ходатайство следствия и назначить Зуеву меру пресечения в виде содержания под домашним арестом до 11 октября", — цитирует постановление суда ТАСС.
Ранее Зуев был помещён в СИЗО. После оглашения постановления его освободили из-под стражи прямо в зале суда.
Напомним, о задержании Зуева стало известно 12 октября. При этом проверку в Шанинке МВД начало проводить ещё 30 сентября. Мероприятия касались контрактов с ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", связанных с исследовательской деятельностью. Вину фигурант дела экс-заместителя главы Минпросвещения Марины Раковой не признавал. Позже стало известно об аресте ректора РАНХиГС Владимира Мау, который также проходит обвиняемым по данному уголовному делу.
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