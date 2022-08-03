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3 августа, 10:29

Ректора Шанинки Зуева перевели из следственного изолятора под домашний арест

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Тверской суд Москвы смягчил меру пресечения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергею Зуеву, который проходит в качестве обвиняемого по делу о мошенничестве.

"Удовлетворить ходатайство следствия и назначить Зуеву меру пресечения в виде содержания под домашним арестом до 11 октября", — цитирует постановление суда ТАСС.

Ранее Зуев был помещён в СИЗО. После оглашения постановления его освободили из-под стражи прямо в зале суда.

Ректор Шанинки Зуев признал вину по делу о мошенничестве и выплатил ущерб

Ректор Шанинки Зуев признал вину по делу о мошенничестве и выплатил ущерб

Напомним, о задержании Зуева стало известно 12 октября. При этом проверку в Шанинке МВД начало проводить ещё 30 сентября. Мероприятия касались контрактов с ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", связанных с исследовательской деятельностью. Вину фигурант дела экс-заместителя главы Минпросвещения Марины Раковой не признавал. Позже стало известно об аресте ректора РАНХиГС Владимира Мау, который также проходит обвиняемым по данному уголовному делу.

Александра Васильева

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