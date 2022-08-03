Ректора Шанинки Зуева перевели из следственного изолятора под домашний арест

Тверской суд Москвы смягчил меру пресечения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергею Зуеву, который проходит в качестве обвиняемого по делу о мошенничестве.

"Удовлетворить ходатайство следствия и назначить Зуеву меру пресечения в виде содержания под домашним арестом до 11 октября", — цитирует постановление суда ТАСС.