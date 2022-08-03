Путин держит на контроле ситуацию с распространением ковида в стране
Песков: Путин ежедневно получает доклады о ситуации с распространением коронавируса
Президент России Владимир Путин ежедневно получает информацию о ситуации с распространением коронавируса в регионах страны. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Разумеется, эта ситуация отслеживается на ежедневном уровне правительством. Президент, конечно же, ежедневно получает доклады от правительства, от соответствующих ведомств, от Минздрава, от ведомства [главы Роспотребнадзора Анны] Поповой. Поэтому здесь недостатка информации у президента нет и быть не может", — сказал он.
Ранее Лайф сообщал, что в России зарегистрирована рекордная за четыре месяца заболеваемость коронавирусом: за сутки в России выявлено 14 638 новых случаев заражения, и это максимум с 6 апреля. В Москве сегодня также зафиксирован максимум, но с 20 февраля: за сутки зарегистрировано 5720 заболевших.
ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ