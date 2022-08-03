Путин держит на контроле ситуацию с распространением ковида в стране

Президент России Владимир Путин ежедневно получает информацию о ситуации с распространением коронавируса в регионах страны. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Разумеется, эта ситуация отслеживается на ежедневном уровне правительством. Президент, конечно же, ежедневно получает доклады от правительства, от соответствующих ведомств, от Минздрава, от ведомства [главы Роспотребнадзора Анны] Поповой. Поэтому здесь недостатка информации у президента нет и быть не может", — сказал он.