Мощный пожар охватил склад Ozon на Новорижском шоссе в Подмосковье

В подмосковном селе Петровское на Новорижском шоссе загорелся склад компании Ozon. По данным источника Лайфа, причиной пожара стало короткое замыкание, огонь уже охватил стеллажи внутри здания и треть крыши. Всех находившихся внутри помещений эвакуировали.

Пожар на складе Ozon в Подмосковье. Видео © LIFE

"В 12:30 мск поступило сообщение о пожаре на складе в селе Петровское Истринского района. Площадь возгорания уточняется", — сообщили в областном ГУ МЧС РФ.

На публикуемых Лайфом кадрах клубы чёрного дыма поднимаются над складом. Видео возгорания также публикует телеграм-канал SHOT. На них видно, что пламя охватило значительную часть постройки. По словам очевидцев, в стороны разлетаются обгоревшие куски пенопласта.

Загорелся склад Ozon в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT

Куски пенопласта разлетаются от горящего склада Ozon в Московской области. Фото © Telegram / SHOT