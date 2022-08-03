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3 августа, 10:34

Мощный пожар охватил склад Ozon на Новорижском шоссе в Подмосковье

В подмосковном селе Петровское на Новорижском шоссе загорелся склад компании Ozon. По данным источника Лайфа, причиной пожара стало короткое замыкание, огонь уже охватил стеллажи внутри здания и треть крыши. Всех находившихся внутри помещений эвакуировали.

Пожар на складе Ozon в Подмосковье. Видео © LIFE

"В 12:30 мск поступило сообщение о пожаре на складе в селе Петровское Истринского района. Площадь возгорания уточняется", — сообщили в областном ГУ МЧС РФ.

На публикуемых Лайфом кадрах клубы чёрного дыма поднимаются над складом. Видео возгорания также публикует телеграм-канал SHOT. На них видно, что пламя охватило значительную часть постройки. По словам очевидцев, в стороны разлетаются обгоревшие куски пенопласта.

Загорелся склад Ozon в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT

Куски пенопласта разлетаются от горящего склада Ozon в Московской области. Фото © Telegram / SHOT

Куски пенопласта разлетаются от горящего склада Ozon в Московской области. Фото © Telegram / SHOT

Суд не стал отправлять под арест инспектора МЧС по делу о пожаре в хостеле

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Ранее сообщалось, что в Москве на 21-м километре МКАД в районе Орехово-Борисово Южное произошёл пожар, загорелся бензовоз. Это случилось в 13:40 в результате его столкновения с другим автомобилем. Площадь пожара составила 150 погонных метров.

Обложка ©

LIFE

Татьяна Миссуми

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