У Чубайса, попавшего в реанимацию с редким синдромом, парализовало часть лица

У бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса окончательно подтвердился синдром Гийена – Барре. Сейчас бывший чиновник лежит в клинике, у него плохо работают руки и ноги, лицо частично парализовано. Об этом сообщила журналистка и блогер Ксения Собчак.

"Чубайсу окончательно подтвердили диагноз: синдром Гийена – Барре. Состояние стабилизировалось, но Анатолий Борисович по-прежнему в реанимации, плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, у него частичный паралич лица. Об этом мне рассказала [жена Чубайса] Авдотья Смирнова", — написала Собчак в телеграм-канале.