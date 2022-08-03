У Чубайса, попавшего в реанимацию с редким синдромом, парализовало часть лица
Анатолий Чубайс в реанимации. Обложка © Telegram / Кровавая барыня
У бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса окончательно подтвердился синдром Гийена – Барре. Сейчас бывший чиновник лежит в клинике, у него плохо работают руки и ноги, лицо частично парализовано. Об этом сообщила журналистка и блогер Ксения Собчак.
"Чубайсу окончательно подтвердили диагноз: синдром Гийена – Барре. Состояние стабилизировалось, но Анатолий Борисович по-прежнему в реанимации, плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, у него частичный паралич лица. Об этом мне рассказала [жена Чубайса] Авдотья Смирнова", — написала Собчак в телеграм-канале.
Телеведущая также прокомментировала сообщения СМИ о том, что у политика просто коронавирус. Она отметила, что Чубайс перенёс инфекцию ещё два года назад, а с момента его последней прививки от ковида прошло не больше шести месяцев.
Напомним, о том, что Чубайс попал в реанимацию с синдромом Гийена – Барре, стало известно 31 июля. Лайф писал, что это редкое аутоиммунное заболевание, при котором поражается часть периферической нервной системы. Большинство людей выздоравливают без серьёзных осложнений, но тяжёлые случаи могут приводить к параличу ног, рук или лицевых мышц. В Кремле бывшему главе "Роснано" пожелали скорейшего выздоровления.