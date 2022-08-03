Лайф узнал о состоянии пострадавших в ДТП с сыном миллиардера в Москве
Один человек госпитализирован после ДТП с сыном миллиардера Лещикова в Москве
Сын бизнесмена Лещикова. Обложка © Telegram/SHOT
Лайф узнал о состоянии пострадавших в ДТП с сыном миллиардера Владимира Лещикова, которое произошло на Саввинской набережной в центре Москвы.
Так, женщину 1944 года рождения (пассажирка Kia Rio) доставили в больницу с ушибами. Ещё один пострадавший — ребёнок, но ему госпитализация не понадобилась.
Напомним, около 12 часов дня на Саввинской набережной "мерседес" столкнулся с двумя легковушками. Водителем иномарки оказался 22-летний сын бизнесмена Владимира Лещикова, который занимал 119-е место в списке богатейших предпринимателей России по версии журнала Forbes. Сам Артём Лещиков не пострадал.