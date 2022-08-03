Лайф узнал о состоянии пострадавших в ДТП с сыном миллиардера в Москве

Лайф узнал о состоянии пострадавших в ДТП с сыном миллиардера Владимира Лещикова, которое произошло на Саввинской набережной в центре Москвы.

Так, женщину 1944 года рождения (пассажирка Kia Rio) доставили в больницу с ушибами. Ещё один пострадавший — ребёнок, но ему госпитализация не понадобилась.