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3 августа, 11:47

Лайф узнал о состоянии пострадавших в ДТП с сыном миллиардера в Москве

Один человек госпитализирован после ДТП с сыном миллиардера Лещикова в Москве

<p>Сын бизнесмена Лещикова. Обложка © Telegram/<a href="https://t.me/shot_shot/42263" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Сын бизнесмена Лещикова. Обложка © Telegram/SHOT

Лайф узнал о состоянии пострадавших в ДТП с сыном миллиардера Владимира Лещикова, которое произошло на Саввинской набережной в центре Москвы.

Так, женщину 1944 года рождения (пассажирка Kia Rio) доставили в больницу с ушибами. Ещё один пострадавший — ребёнок, но ему госпитализация не понадобилась.

Момент столкновения бензовоза и грузовика на МКАД попал на видео

Момент столкновения бензовоза и грузовика на МКАД попал на видео

Напомним, около 12 часов дня на Саввинской набережной "мерседес" столкнулся с двумя легковушками. Водителем иномарки оказался 22-летний сын бизнесмена Владимира Лещикова, который занимал 119-е место в списке богатейших предпринимателей России по версии журнала Forbes. Сам Артём Лещиков не пострадал.

Александра Вишнякова

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