Девять человек пострадали при пожаре на складе Ozon в Подмосковье

В результате крупного пожара на складе Ozon в Подмосковье пострадало девять человек, один погиб. Об этом сообщает источник Лайфа. По его данным, всего за медпомощью обратилось девять человек, семеро из них отказались от госпитализации, а двоих всё же отправили в больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами.

Видео пожара на складах Ozon в подмосковной Истре © SHOT

Пожар тушат 96 человек и 30 единиц техники, в том числе два вертолета Ка-32. Для помощи в ликвидации огня направили пожарных из Москвы. Первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян и замглавы МЧС Илья Денисов прибыли на место ЧП. Прокуратура начала проверку, в ходе которой установят причины и обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку действиям ответственных лиц,