На горящем складе Ozon в Подмосковье произошло обрушение
На горящем складе Ozon в подмосковной Истре произошло обрушение. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России, в здании обвалилась часть стены. У РИА "Новости" другие данные: по информации их источника, на складе рухнула крыша. Площадь самого возгорания тем временем выросла до 35 тыс. кв. метров. Группировку спасателей на тушение пожара решено нарастить, будут привлечены вертолёты Московского авиационного центра. Сейчас огонь тушит 80 человек и 25 единиц техники.
Видео пожара на складах Ozon в подмосковной Истре с высоты птичьего полёта © SHOT
Напомним, что склад компании Ozon загорелся этим утром в селе Петровское городского округа Истра на Новорижском шоссе. По данным источника Лайфа, причиной пожара стало короткое замыкание. Всех находившихся внутри помещений эвакуировали.