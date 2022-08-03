На горящем складе Ozon в Подмосковье произошло обрушение

На горящем складе Ozon в подмосковной Истре произошло обрушение. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России, в здании обвалилась часть стены. У РИА "Новости" другие данные: по информации их источника, на складе рухнула крыша. Площадь самого возгорания тем временем выросла до 35 тыс. кв. метров. Группировку спасателей на тушение пожара решено нарастить, будут привлечены вертолёты Московского авиационного центра. Сейчас огонь тушит 80 человек и 25 единиц техники.