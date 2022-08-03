Лайф узнал, какие травмы получили пассажиры упавшего лифта в помещении KFC в Москве
Три человека госпитализированы с переломами после падения лифта в помещении KFC в Москве
Три человека госпитализированы с переломами после падения лифта на Дмитровском шоссе в Москве. Лайф узнал личности пострадавших.
Джакуп Н., перелом поясничного отдела позвоночника, сотрясение.
Папуга В., перелом поясничного отдела, перелом кости правой стопы.
Гуркина Ю., открытый перелом голеностопа, перелом бедра.
Всех троих передали медикам, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Напомним, сегодня, 3 августа, грузовой лифт упал в доме на Дмитровском шоссе в Москве. По данным источника Лайфа, внутри находились трое пассажиров, предварительно, все они сотрудники KFC.
LIFE