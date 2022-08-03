Лифт с пассажирами упал в доме на Дмитровском шоссе в Москве

Сейчас на месте работают экстренные службы. У одного из пострадавших открытый перелом голеностопа и закрытый перелом голени, у другого — подозрение на перелом позвоночника. Состояние третьего уточняется.

А в июне в подмосковных Мытищах в офисном здании, где находится МФЦ, рухнул лифт с людьми. В результате шесть человек получили различные травмы. Пятерым была оказана помощь на месте, одного пострадавшего увезли в больницу. Кстати, это не первое подобное происшествие за последнее время. В апреле лифт с тремя пассажирами сорвался в торговом центре Махачкалы.