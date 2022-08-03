Слишком "занят": Обвиняемый в миллиардной взятке депутат Белоусов не пришёл на оглашение приговора

Депутат Государственной думы Вадим Белоусов, признанный виновным по делу о получении взятки в размере 3,25 миллиарда рублей, не явился на судебное заседание, в ходе которого должны были огласить приговор.

"На судебное заседание подсудимый не явился, адвокат подсудимого пояснил причину отсутствия Вадима Белоусова занятостью и ранее запланированными рабочими встречами", — говорится в телеграм-канале "Московские суды общей юрисдикции".

Пребывающая в лёгком шоке от действий обвиняемого судья назвала данную причину неуважительной. При этом главный бухгалтер Первого хлебокомбината Маргарита Бутакова — второй фигурант по делу — находится на месте. Было решено читать приговор без отсутствующего Белоусова.