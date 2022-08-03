Слишком "занят": Обвиняемый в миллиардной взятке депутат Белоусов не пришёл на оглашение приговора
Депутат Белоусов не явился в суд на оглашение приговора по делу о миллиардной взятке
Судебное заседание по делу о получении миллиардной взятки. Обложка © Telegram / Московские суды общей юрисдикции
Депутат Государственной думы Вадим Белоусов, признанный виновным по делу о получении взятки в размере 3,25 миллиарда рублей, не явился на судебное заседание, в ходе которого должны были огласить приговор.
"На судебное заседание подсудимый не явился, адвокат подсудимого пояснил причину отсутствия Вадима Белоусова занятостью и ранее запланированными рабочими встречами", — говорится в телеграм-канале "Московские суды общей юрисдикции".
Пребывающая в лёгком шоке от действий обвиняемого судья назвала данную причину неуважительной. При этом главный бухгалтер Первого хлебокомбината Маргарита Бутакова — второй фигурант по делу — находится на месте. Было решено читать приговор без отсутствующего Белоусова.
Напомним, вчера Московский городской суд признал виновным депутата Государственной думы Вадима Белоусова и его тёщу по делу о получении взятки в размере 3,25 миллиарда рублей. По данным следствия, они с 2010 по 2014 год совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими членами организованной преступной группы получили взятку от дорожно-строительного холдинга "Южуралавтобан", за что должны были покровительствовать в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог. Ранее прокурор запросила для депутата Белоусова 14 лет колонии.