НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 августа, 10:39

Слишком "занят": Обвиняемый в миллиардной взятке депутат Белоусов не пришёл на оглашение приговора

Депутат Белоусов не явился в суд на оглашение приговора по делу о миллиардной взятке

<p>Судебное заседание по делу о получении миллиардной взятки. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/moscowcourts" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Московские суды общей юрисдикции</a></p>

Судебное заседание по делу о получении миллиардной взятки. Обложка © Telegram / Московские суды общей юрисдикции

Депутат Государственной думы Вадим Белоусов, признанный виновным по делу о получении взятки в размере 3,25 миллиарда рублей, не явился на судебное заседание, в ходе которого должны были огласить приговор.

"На судебное заседание подсудимый не явился, адвокат подсудимого пояснил причину отсутствия Вадима Белоусова занятостью и ранее запланированными рабочими встречами", — говорится в телеграм-канале "Московские суды общей юрисдикции".

Пребывающая в лёгком шоке от действий обвиняемого судья назвала данную причину неуважительной. При этом главный бухгалтер Первого хлебокомбината Маргарита Бутакова — второй фигурант по делу — находится на месте. Было решено читать приговор без отсутствующего Белоусова.

Три самосвала денег. Депутата Госдумы и его тёщу будут судить за рекордную взятку

Три самосвала денег. Депутата Госдумы и его тёщу будут судить за рекордную взятку

Напомним, вчера Московский городской суд признал виновным депутата Государственной думы Вадима Белоусова и его тёщу по делу о получении взятки в размере 3,25 миллиарда рублей. По данным следствия, они с 2010 по 2014 год совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими членами организованной преступной группы получили взятку от дорожно-строительного холдинга "Южуралавтобан", за что должны были покровительствовать в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог. Ранее прокурор запросила для депутата Белоусова 14 лет колонии.

Николь Вербер
  • Новости
  • Коррупция
  • Криминал

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров