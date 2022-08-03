ISW: Иран мог отправить России боевые беспилотники в обмен на истребители Су-35

Первая партия боевых беспилотников могла быть поставлена Ираном РФ в обмен на российские Су-35. Об этом со ссылкой на данные разведки из открытых источников пишет американский аналитический Институт по изучению войны (ISW).

Авторы полагают, что этот факт подтверждает отправка в РФ Тегераном пилотов и обслуживающего персонала для обучения и тренировок на истребителях. Такие действия могут являться частью соглашения, которое было подписано сторонами в конце июля. В ISW считают, что увеличение количества пассажирских рейсов между странами может использоваться Ираном для покупки российских боевых самолётов.