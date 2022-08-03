ISW: Иран мог отправить России боевые беспилотники в обмен на истребители Су-35
Первая партия боевых беспилотников могла быть поставлена Ираном РФ в обмен на российские Су-35. Об этом со ссылкой на данные разведки из открытых источников пишет американский аналитический Институт по изучению войны (ISW).
Авторы полагают, что этот факт подтверждает отправка в РФ Тегераном пилотов и обслуживающего персонала для обучения и тренировок на истребителях. Такие действия могут являться частью соглашения, которое было подписано сторонами в конце июля. В ISW считают, что увеличение количества пассажирских рейсов между странами может использоваться Ираном для покупки российских боевых самолётов.
Ранее сообщалось, что Россия и Иран подписали соглашение о поставках иранского оборудования для самолётов, а также о техобслуживании и ремонте российской авиатехники.
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