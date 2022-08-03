Украина отзывает миротворческий контингент с территории Косова

Киев принял решение вывести своих миротворцев из Косова. До настоящего момента на территории самопровозглашённой республики находилось около 40 украинских военных. Об этом сообщает издание "РБК Украина" со ссылкой на командование Объединённых сил ВСУ.

"Украина отзывает своих граждан из Косова, которые принимали участие в миротворческой миссии. Речь идёт о KFOR (международные силы НАТО в Косове. — Прим. Лайфа)", — говорится в сообщении издания.