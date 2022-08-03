Украина отзывает миротворческий контингент с территории Косова
Киев принял решение вывести своих миротворцев из Косова. До настоящего момента на территории самопровозглашённой республики находилось около 40 украинских военных. Об этом сообщает издание "РБК Украина" со ссылкой на командование Объединённых сил ВСУ.
"Украина отзывает своих граждан из Косова, которые принимали участие в миротворческой миссии. Речь идёт о KFOR (международные силы НАТО в Косове. — Прим. Лайфа)", — говорится в сообщении издания.
Уточняется, что мероприятия по возвращению украинских военных на родину проводятся в соответствии с приказом президента Незалежной Владимира Зеленского об отзыве национального контингента и национального персонала, которые принимают участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.
Напомним, в последние дни июля на сербско-косовской границе произошло обострение ситуации: на севере Косова были слышны сирены и звуки выстрелов, люди строили баррикады. Напряжённость возникла на фоне намерения властей непризнанной республики отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Силы НАТО в Косове уже успели заявить о готовности вмешаться в конфликт. А депутат Верховной рады предложил отправить туда украинские войска. Однако позже Приштина решила отложить до 1 сентября запрет на сербские документы, который и стал поводом для обострения.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine