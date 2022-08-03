Клиентам Ozon вернут деньги за сгоревшие на подмосковном складе заказы

Покупатели и продавцы онлайн-ретейлера Ozon получат компенсацию за утраченные и повреждённые из-за пожара товары. Об этом сообщили в телеграм-канале компании.

"Товары, хранящиеся в фулфилменте, в данный момент скрыты на витрине на маркетплейсе. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за повреждённые или утраченные товары", — сообщили в компании.