"Тануки" отсудила у лидера "Мужского государства" 158 тысяч рублей после атак на рестораны

Сеть ресторанов "Тануки" отсудила 158 тысяч рублей у лидера запрещённого в России радикального движения "Мужское государство"* за информационную атаку. Об этом РИА "Новости" сообщили в суде.

"Исковые требования удовлетворены частично. С Позднякова Владислава Викторовича взыскана заявленная сумма, в удовлетворении требования к Носову и Губанову было отказано", — сказали в суде.

Компания ООО "Восход", работающая под товарным знаком "Тануки", подала иск к "Мужскому государству" после нападок на рестораны в Сети: в Интернете размещались призывы к нанесению убытка заведениям. Пользователи оформляли заказы, а затем отказывались от них. "Восход" подавал иск именно на эту сумму. Ответчиками по делу являлись основатель организации Владислав Поздняков, а также участники объединения Дмитрий Губанов и Игорь Носов.

Лайф сообщал, что в августе 2021 года сеть ресторанов "Тануки" была вынуждена обратиться в правоохранительные органы из-за ложных сообщений о минировании заведений в Москве. Представители компании считали, что массовую атаку анонимов на их сеть устроили движение "Мужское государство" и лично его лидер.