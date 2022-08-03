Шрёдер в ходе встречи спрашивал Путина о возможности запуска "Северного потока — 2"

В Кремле раскрыли детали встречи президента страны Владимира Путина и бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, немецкий политик интересовался запуском газопровода "Северный поток — 2".

"Бывший канцлер спрашивал, можно ли совсем в кризисной ситуации, гипотетически рассуждая, задействовать "Северный поток — 2". То есть Путин не был инициатором, Путин не предлагал этого. Но Путин сказал, что технологически это возможно, проделана огромная работа и этот проект, очень сложный механизм, готов к моментальному использованию", — сказал Песков.

При этом Песков подчеркнул, что даже если газопровод будет запущен, то по нему получится прокачать до конца года только половину от изначально зарезервированного объёма газа, а именно не более 27,5 млрд кубов.