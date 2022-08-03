Песков призвал не бросаться словами об угрозе мировой войны из-за визита Пелоси на Тайвань
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал не бросаться "громкими словами" об угрозе новой мировой войны на фоне визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. При этом, по словам представителя Кремля, недооценивать рост уровня напряжённости, который спровоцировал Вашингтон, тоже нельзя.
"Я не сторонник бросаться такими громкими и страшными словами. Предлагаю этого не делать", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, насколько близко мир подошёл к новому масштабному противостоянию.
При этом пресс-секретарь подчеркнул, что прибытие Пелоси на Тайвань — это "самая чистая провокация". По его мнению, подобные действия США считать линией, направленной на поддержку свободы и демократии, нельзя. В данном случае нужно называть вещи своими именами.
Напомним, самолёт Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя 2 августа. Официально поездка спикера Палаты представителей Конгресса США на Тайвань не заявлялась. МИД Китая уже выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, хотя прежде грозил "серьёзными последствиями". А Минобороны страны сообщило, что Народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности. Сегодня утром Пелоси прибыла в Законодательный юань (парламент) Тайваня.