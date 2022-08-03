Песков призвал не бросаться словами об угрозе мировой войны из-за визита Пелоси на Тайвань

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал не бросаться "громкими словами" об угрозе новой мировой войны на фоне визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. При этом, по словам представителя Кремля, недооценивать рост уровня напряжённости, который спровоцировал Вашингтон, тоже нельзя.

"Я не сторонник бросаться такими громкими и страшными словами. Предлагаю этого не делать", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, насколько близко мир подошёл к новому масштабному противостоянию.