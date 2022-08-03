В Кремле подтвердили встречу Путина с экс-канцлером ФРГ Шрёдером в Москве

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил прошедшую встречу президента России Владимира Путина с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером. В ходе визита немецкий политик выразил обеспокоенность реальным положением дел и энергетическим кризисом в Европе и попросил главу государства объяснить ситуацию и её видение российской стороной.

"Да, действительно Шрёдер был в Москве и имел очную встречу с Путиным. Конечно же, бывший канцлер, как и все думающие и понимающие люди и специалисты в Европе, весьма обеспокоен реальным положением дел и энергокризисом в Европе, нерадушными перспективами. И просил Путина объяснить ситуацию, видение РФ этой ситуации", — заявил Песков журналистам.