В Кремле подтвердили встречу Путина с экс-канцлером ФРГ Шрёдером в Москве
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил прошедшую встречу президента России Владимира Путина с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером. В ходе визита немецкий политик выразил обеспокоенность реальным положением дел и энергетическим кризисом в Европе и попросил главу государства объяснить ситуацию и её видение российской стороной.
"Да, действительно Шрёдер был в Москве и имел очную встречу с Путиным. Конечно же, бывший канцлер, как и все думающие и понимающие люди и специалисты в Европе, весьма обеспокоен реальным положением дел и энергокризисом в Европе, нерадушными перспективами. И просил Путина объяснить ситуацию, видение РФ этой ситуации", — заявил Песков журналистам.
Напомним, в конце июля Шрёдер приезжал в Москву. Об этом рассказывал корреспондент немецкого телеканала NTV. Бывший канцлер Германии сообщил ему о намерении пробыть в российской столице несколько дней "на отдыхе". Позже жена Шрёдера заявила, что её супруг на самом деле приехал ради переговоров по энергетике.
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