Ущерб от пожара на складе Ozon может составить более 10 миллиардов рублей
Вспыхнувший в Московской области склад интернет-магазина Ozon застрахован на 17 миллиардов рублей. По предварительным данным, ущерб от пожара составит минимум десять миллиардов. Об этом Лайфу рассказал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.
"Наша оценка историй аналогичных пожаров — как минимум десять миллиардов. Мы не знаем точно содержимое, которое горит, поэтому это не меньше десяти. Страхование осуществлено на сумму 17 миллиардов в компаниях, входящих в ВСС. Оценка ущерба зависит от объёма здания, его вместимости, от конструктивных материалов", — сказал эксперт, добавив, что более точную оценку ущерба дадут сами страховщики.
Напомним, что склад компании Ozon загорелся этим утром в подмосковном селе Петровское на Новорижском шоссе. По данным источника Лайфа, причиной пожара стало короткое замыкание. Всех находившихся внутри помещений эвакуировали. К настоящему моменту площадь возгорания выросла до 35 тысяч квадратных метров, обрушилась часть стены и кровли. По предварительным данным, в результате ЧП погиб один человек, ещё несколько пострадали.
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