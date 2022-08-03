Ущерб от пожара на складе Ozon может составить более 10 миллиардов рублей

Вспыхнувший в Московской области склад интернет-магазина Ozon застрахован на 17 миллиардов рублей. По предварительным данным, ущерб от пожара составит минимум десять миллиардов. Об этом Лайфу рассказал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

"Наша оценка историй аналогичных пожаров — как минимум десять миллиардов. Мы не знаем точно содержимое, которое горит, поэтому это не меньше десяти. Страхование осуществлено на сумму 17 миллиардов в компаниях, входящих в ВСС. Оценка ущерба зависит от объёма здания, его вместимости, от конструктивных материалов", — сказал эксперт, добавив, что более точную оценку ущерба дадут сами страховщики.