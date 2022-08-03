Экс-руководителя аппарата главы МЧС России обвинили в превышении полномочий

В Москве задержали бывшего руководителя аппарата главы МЧС России Вадима Сойникова по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пресненский районный суд столицы.

"Задержан Сойников Вадим Евгеньевич, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое лицом, занимающим государственную должность, повлёкшее тяжкие последствия)", — сказали в суде.

Следователи просят избрать меру пресечения в виде ареста до 1 октября. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Сойников руководил аппаратом предыдущего министра Евгения Зиничева, который погиб в сентябре прошлого года. Весной этого года аппарат министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий как структурное подразделение ведомства был ликвидирован.