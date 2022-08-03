Экс-руководителя аппарата главы МЧС России обвинили в превышении полномочий
Задержан бывший руководитель аппарата главы МЧС России Сойников
В Москве задержали бывшего руководителя аппарата главы МЧС России Вадима Сойникова по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пресненский районный суд столицы.
"Задержан Сойников Вадим Евгеньевич, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое лицом, занимающим государственную должность, повлёкшее тяжкие последствия)", — сказали в суде.
Следователи просят избрать меру пресечения в виде ареста до 1 октября. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.
Сойников руководил аппаратом предыдущего министра Евгения Зиничева, который погиб в сентябре прошлого года. Весной этого года аппарат министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий как структурное подразделение ведомства был ликвидирован.
А ранее стало известно, что в Москве был задержан экс-замглавы МЧС России Андрей Гурович. По данным СМИ, у него прошли обыски, следователи задержали его на 48 часов до избрания меры пресечения.
ТАСС / Валерий Шарифулин