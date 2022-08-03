Соседи нашли тело 20-летней девушки благодаря крикам её оголодавшей кошки

В подмосковном Орехово-Зуеве найдено тело 20-летней девушки. Его удалось обнаружить благодаря крикам кошки погибшей, которые и привлекли внимание соседей. Об этом сообщает агентство "Москва", ссылаясь на источник.

"Прибывшие оперативники в однокомнатной квартире на первом этаже жилого дома обнаружили тело девушки 2002 года рождения. Она была мертва около недели. Соседи пояснили, что в квартире умершей долгое время кричала кошка. Дверь никто не открывал, и тогда жильцы заглянули в окно и увидели тело, лежавшее на кровати", — сказал он.

Именно соседи вызвали полицию и спасателей. Тело девушки доставили в морг. Что послужило причиной её смерти, пока неизвестно.