Управляемый хаос — это главная концепция американской внешней политики. Белый Дом регулярно создаёт новые очаги нестабильности по всему миру и эскалирует имеющиеся. Об этом Лайфу рассказал политолог, член экспертного клуба "Дигория" Гарник Туманян.

"Не стоит забывать и об экономической подоплёке: возгорание конфликтов может обрушить одни финансовые рынки или отрасли и дать двузначный рост для других, что часто используется для стимулирования экономики США и обогащения корпораций, лоббируемых американскими политиками", — добавил он.

За последнее время примерами использования "управляемого хаоса" американцами стали сценарии Косова, Тайваня и Украины, отметил эксперт. Конфликт в Незалежной продолжается уже длительный период и подпитывается провокациями, политтехнологическими играми и открытым военным вмешательством. А приграничные столкновения косоваров и сербов стали сигналом для Белграда, который поддерживает пророссийскую повестку. Впрочем, здесь конфликт удалось погасить благодаря поддержке РФ и сложностям в Штатах, уточнил Туманян.

"Случай с Тайванем более сложный, здесь переплетаются и экономические интересы США, которые зарабатывают на падении акций, и глобальные политические процессы дегегемонизации мировой политики. Можно рассматривать этот случай как проверку на прочность Китая", — продолжил аналитик.

Решения политических элит Пекина могут серьёзно изменить картину по расстановке сил на международной арене, ведь США оказали открытое давление на внутреннюю политику суверенного государства, претендующего на лидерские позиции, резюмировал политолог.