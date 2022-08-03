Алиханов назвал заявления Литвы про банки красивым предлогом и объяснил скрытый смысл

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с "Газетой.ru" прокомментировал заявление министра коммуникаций и транспорта Литвы Марюса Скуодиса о невозможности повлиять на банк "Шауляй" из-за отказа принимать российские платежи за транзит товаров.

По его мнению, литовские заявления противоречат сами себе и это всё лишь красивый предлог для полного прекращения железнодорожных перевозок в область, ведь руководство страны само централизовало проведение денежных операций в этом банке, однако сейчас начали поступать заявления о невозможности повлиять на него.

"Они стали прикрываться тем, что якобы у них нет рычагов давления на данную организацию. Это просто красивый предлог, метод остановить всё-таки транзит в Калининградскую область", — заявил Алиханов.

Несмотря на снятие Литвой некоторых транзитных ограничений, восстановления докризисных объёмов перевозок в Калининградскую область всё ещё не произошло. На данный момент открыт только железнодорожный транзит и только в тех объёмах, в которых ранее осуществлялся РЖД, отметил губернатор.

"Литовцы оценивают средневзвешенное значение за последние три года. Это значит, что на текущий момент не учитывается тот транзит, который у нас осуществлялся с помощью автоперевозок, а это был достаточно существенный объём от суммарных значений", — добавил глава области.