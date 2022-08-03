Алиханов назвал заявления Литвы про банки красивым предлогом и объяснил скрытый смысл
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с "Газетой.ru" прокомментировал заявление министра коммуникаций и транспорта Литвы Марюса Скуодиса о невозможности повлиять на банк "Шауляй" из-за отказа принимать российские платежи за транзит товаров.
По его мнению, литовские заявления противоречат сами себе и это всё лишь красивый предлог для полного прекращения железнодорожных перевозок в область, ведь руководство страны само централизовало проведение денежных операций в этом банке, однако сейчас начали поступать заявления о невозможности повлиять на него.
"Они стали прикрываться тем, что якобы у них нет рычагов давления на данную организацию. Это просто красивый предлог, метод остановить всё-таки транзит в Калининградскую область", — заявил Алиханов.
Несмотря на снятие Литвой некоторых транзитных ограничений, восстановления докризисных объёмов перевозок в Калининградскую область всё ещё не произошло. На данный момент открыт только железнодорожный транзит и только в тех объёмах, в которых ранее осуществлялся РЖД, отметил губернатор.
"Литовцы оценивают средневзвешенное значение за последние три года. Это значит, что на текущий момент не учитывается тот транзит, который у нас осуществлялся с помощью автоперевозок, а это был достаточно существенный объём от суммарных значений", — добавил глава области.
Как уже писал Лайф, Москва направила в МИД Литвы ноту в связи с заявлением литовского банка "Шауляй" о прекращении работы с РФ с 1 сентября. Ранее весь калининградский грузовой транзит литовская сторона "замкнула" именно на этом банке. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предупредил, что железнодорожный транзит в регион может полностью остановиться.
ТАСС / Виталий Невар