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3 августа, 13:24

Швейцария приняла седьмой пакет санкций против России

Швейцария приняла седьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза. В список ограничений входит в том числе и эмбарго на поставки золота. Это следует из постановления Федерального совета страны, опубликованного на сайте ведомства.

"3 августа Федеральный совет ввёл дополнительные санкции против России в соответствии с последними санкциями Евросоюза в отношении золота и изделий из него. Меры вступают в силу с 18:00 (19:00 по московскому времени) 3 августа", — говорится в документе.

В сообщении также отмечается, что 29 июля Федеральное управление экономики, образования и исследований (EAER) добавило в санкционный список ещё 54 человека и девять организаций. Таким образом, перечень лиц и компаний, подпадающих под санкции Швейцарии в связи с ситуацией на Украине, полностью соответствует списку ЕС.

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Как уже писал Лайф, 21 июля Евросоюз ввёл седьмой пакет антироссийских санкций. В частности, в него был включён запрет "на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьёй экспорта РФ после энергоресурсов".

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Shutterstock

Николь Вербер

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