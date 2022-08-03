Швейцария приняла седьмой пакет санкций против России

Швейцария приняла седьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза. В список ограничений входит в том числе и эмбарго на поставки золота. Это следует из постановления Федерального совета страны, опубликованного на сайте ведомства.

"3 августа Федеральный совет ввёл дополнительные санкции против России в соответствии с последними санкциями Евросоюза в отношении золота и изделий из него. Меры вступают в силу с 18:00 (19:00 по московскому времени) 3 августа", — говорится в документе.

В сообщении также отмечается, что 29 июля Федеральное управление экономики, образования и исследований (EAER) добавило в санкционный список ещё 54 человека и девять организаций. Таким образом, перечень лиц и компаний, подпадающих под санкции Швейцарии в связи с ситуацией на Украине, полностью соответствует списку ЕС.