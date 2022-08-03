Посол Антонов рассказал, как санкции против России расшатывают глобальные рынки

Очередные санкции США в отношении России ещё сильнее расшатывают глобальные рынки, и без того страдающие от нарушений цепочек поставок. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Раскрученная Вашингтоном "санкционная машина" продолжает "штамповать" ограничения против отечественного бизнеса в попытке вытеснить Россию с мировых рынков. Занять освободившиеся позиции за счёт банального шантажа, а не справедливой конкуренции", — говорится в сообщении Антонова, размещённом в телеграм-канале ведомства.

Подобное "усердие" Вашингтона, по словам дипломата, дополнительно расшатывает глобальные рынки, которые страдают от значительных нарушений цепочек поставок. Антонов подчёркивает, что эта ситуация провоцирует повышение цен и трудности с получением продукции, причём больше всех от этой ситуации пострадают развивающиеся страны. Тем не менее изолировать Россию не получится, "как бы ни старались оппоненты", убеждён глава дипмиссии.