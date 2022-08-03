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3 августа, 04:57

Посол Антонов рассказал, как санкции против России расшатывают глобальные рынки

Очередные санкции США в отношении России ещё сильнее расшатывают глобальные рынки, и без того страдающие от нарушений цепочек поставок. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Раскрученная Вашингтоном "санкционная машина" продолжает "штамповать" ограничения против отечественного бизнеса в попытке вытеснить Россию с мировых рынков. Занять освободившиеся позиции за счёт банального шантажа, а не справедливой конкуренции", говорится в сообщении Антонова, размещённом в телеграм-канале ведомства.

США расширили санкции против России

США расширили санкции против России

Подобное "усердие" Вашингтона, по словам дипломата, дополнительно расшатывает глобальные рынки, которые страдают от значительных нарушений цепочек поставок. Антонов подчёркивает, что эта ситуация провоцирует повышение цен и трудности с получением продукции, причём больше всех от этой ситуации пострадают развивающиеся страны. Тем не менее изолировать Россию не получится, "как бы ни старались оппоненты", убеждён глава дипмиссии.

А ранее стало известно, что власти США включили 25 самолётов Airbus A320, A321 и A330, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, в реестр нарушителей экспортного контроля. В списке оказались борты, которые находятся на балансе S7, Red Wings, Nordwind, I-Fly и Yamal Airlines.

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ТАСС / Юрий Машков

Юлия Коновалова

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