Санкт-Петербург участвует в восстановлении инфраструктуры Мариуполя

Мариуполь, как и многие другие освобождённые территории, возвращается к мирной жизни. В городе возобновляют работу общественный транспорт, магазины и даже местные ярмарки. Помощь в восстановлении его инфраструктуры оказывает Санкт-Петербург. Как сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов Пятому каналу, в ближайших планах — строительство школ, детских садов и других социально значимых объектов.

"Мы взяли на себя обязательства к 1 сентября ввести [в эксплуатацию] три детских садика, три школы, чтобы дети смогли учиться. Также в наших планах — восстановление детской и взрослой поликлиники, онкологического и хирургического центра", — сообщил Беглов.

Кроме этого, власти Северной столицы построят десять домов, пять общежитий и продолжат оказывать гуманитарную помощь. По словам Беглова, Петербург активно помогает и с транспортным сообщением: в город уже доставлено 34 транспортных средства и в скором времени передадут ещё 100.