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3 августа, 13:56

Хозяйка рассказала о состоянии чихуа-хуа, которой пенсионерка-живодёрка разбила череп

Чихуа-хуа, которую калужская пенсионерка избила бутылкой, пошла на поправку

Маленькая чихуа-хуа Мишель из Калуги, которую в местном супермаркете бутылкой коньяка ударила безумная бабуля-живодёрка, потихоньку приходит в себя. Об этом хозяйка питомца рассказала в соцсетях.

Хозяйка показала чихуа-хуа Мишель, которую пенсионерка ударила бутылкой коньяка в Калуге. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / sophienication

В результате непонятной агрессии пенсионерки бедное животное получило несколько трещин в черепе. После инцидента хозяйка маленького создания не стала медлить и сразу же обратилась к специалистам в ветеринарную клинику, которые смогли помочь хвостатой пострадавшей.

"Мишель передаёт вам привет и говорит, что ваша поддержка ей очень помогает", — написала хозяйка Мишель на своих страницах в соцсетях, обращаясь к подписчикам и всем неравнодушным, кто не смог пройти мимо.

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Напомним, вопиющий случай жестокости по отношению к животным произошёл днём 1 августа в калужском магазине "Магнит". На опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения видно, как женщина держала собачку на руках и стояла у кассы. Внезапно к ним сзади подбежала агрессивная пенсионерка и изо всех сил ударила чихуа-хуа бутылкой коньяка.

Обложка ©

Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / sophienication

Николь Вербер

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