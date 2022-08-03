Хозяйка рассказала о состоянии чихуа-хуа, которой пенсионерка-живодёрка разбила череп
Чихуа-хуа, которую калужская пенсионерка избила бутылкой, пошла на поправку
Маленькая чихуа-хуа Мишель из Калуги, которую в местном супермаркете бутылкой коньяка ударила безумная бабуля-живодёрка, потихоньку приходит в себя. Об этом хозяйка питомца рассказала в соцсетях.
Хозяйка показала чихуа-хуа Мишель, которую пенсионерка ударила бутылкой коньяка в Калуге. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / sophienication
В результате непонятной агрессии пенсионерки бедное животное получило несколько трещин в черепе. После инцидента хозяйка маленького создания не стала медлить и сразу же обратилась к специалистам в ветеринарную клинику, которые смогли помочь хвостатой пострадавшей.
"Мишель передаёт вам привет и говорит, что ваша поддержка ей очень помогает", — написала хозяйка Мишель на своих страницах в соцсетях, обращаясь к подписчикам и всем неравнодушным, кто не смог пройти мимо.
Напомним, вопиющий случай жестокости по отношению к животным произошёл днём 1 августа в калужском магазине "Магнит". На опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения видно, как женщина держала собачку на руках и стояла у кассы. Внезапно к ним сзади подбежала агрессивная пенсионерка и изо всех сил ударила чихуа-хуа бутылкой коньяка.
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / sophienication