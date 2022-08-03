Не менее 27 истребителей Китая зашли в зону ПВО Тайваня
Не менее 27 истребителей Народно-освободительной армии Китая зашли в так называемую опознавательную зону ПВО Тайваня. Об этом сообщает Минобороны острова.
Так, известно о шести истребителях J-11, пяти J-16 и 16 SU-30. Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией и развернул зенитно-ракетные комплексы.
Напомним, ситуация между Тайванем и Китаем обострилась несколько дней назад и достигла пика накануне, когда самолёт спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Официально её поездка на Тайвань не заявлялась. К настоящему моменту Пелоси уже покинула остров. МИД Китая уже выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, хотя прежде грозил "серьёзными последствиями". А Минобороны страны сообщило, что Народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности.
Обострение на Тайване
Getty Images/Chen Jimin/China News Service