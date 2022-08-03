Заговор Тайваня: Почему весь мир вертится вокруг TSMC - лидера по производству чипов Как Китай может задушить экономическое процветание Тайваня, что производит TSMC и почему США боятся её потерять. 3 августа, 12:22 Обложка © Getty Images/CFOTO/Future Publishing

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань сделал свое черное дело. В день встречи политика с правительством Тайбея и главой крупнейшей корпорации в мире по производству чипов TSMC Марком Лю обрушился Тайваньский фондовый рынок. А Китай взял остров в кольцо фактической блокады при помощи военных учений. Угрозы главы корпорации TSMC остановить производство – не так страшны Китаю, как Америке, промышленность которой сильно зависит от чипов Тайваня.

Гонка за технологическое производство

Технологическая гонка, в которой США пытаются догнать Китай и пока объективно проигрывают – это реальность, и главный фактор обострения — драка за Тайвань. В мировом производстве полупроводников доля Америки с 1990 года упала почти в три раза. Если 30 лет назад она составляла 37% (SIA), то теперь – 12%, причем идет активное сокращение. Ну а 90% чипов, используемых Соединенными Штатами, произведены на Тайване. Кроме того, компании США, такие как «Qualcomm» и «Nvidia», получают прибыль именно там, где находится главный мировой гигант по производству микросхем.

— Если Россия давно тайно переманивает инженеров и айтишников с Тайваня, они оседают в высокотехнологичных производствах, то США не занимались такими вопросами, не выделяли инвестиций, — отметил экономист Александр Роджерс. — Подобных производств в Кремниевой долине немного, например, R&D занимаются разработками и "отвёрточной сборкой" из уже готовых чипов.

В случае полномасштабного конфликта острова с материковой частью Китая США переключатся на закупки чипов в Японии или Южной Коре.

Однако сегодня американские СМИ, ссылаясь на свои источники сообщили, что спикер палаты представителей США и глава компании TSMC Марк Лью обсудят выполнение американского законопроекта о мерах поддержки производителей подобной продукции. В документе заложено выделение $52 млрд на развитие производства полупроводников в США. Сейчас, как пишет издание, TSMC строит фабрику по производству чипов в Аризоне.

Кризис микросхем в мире

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Кризис с недостатком чипов в результате карантинных мер 2020 и 2021 годов привёл к их дефициту и проблемам в ряде отраслей, включая медицину, автомобилестроение, производство гаджетов и игровую сферу. Поэтому вполне логично, что США попытаются начать перенос производства из Тайваня в Америку. Но Китай скорее всего будет будет блокировать этот процесс в том числе и военными методами.

По словам аналитика Алексея Рогозина, в мире нет практически ни одного современного автомобиля, самолёта, корабля или предмета бытовой техники, где в электронике не нашлось бы что-то, сделанное на тайваньских фабриках.

— Компания TSMC является абсолютным мировым лидером рынка контрактных услуг для полупроводниковых компаний, включая Apple, AMD, Nvidia. На тайваньских заводах до введения запрета размещали свои заказы и российские разработчики: МЦСТ, "Байкал Электроникс", "Элвис". Также TSMC является собственником более половины всех существующих в мире машин для литографии в жестком ультрафиолетовом диапазоне (EUV), — говорит Рогозин.

В конце 2021 года тайваньская компания начала экспериментальное производство микрочипов по, казалось бы, недостижимому техпроцессу в 3 нанометра. В Китае пока освоено производство семинанометровых микросхем, эксперименты идут над пятинанометровыми. Поэтому вероятность конфликта между Китаем и островом может сократить отставание Пекина и усложнить условия работы американских компаний.

Аналитика западных СМИ за текущие сутки поспешила резюмировать прилет американского конгрессмена Нэнси Пелоси на Тайвань как победу над Китаем и демонстрацию свободы острова, но менталитет Китая совсем иной. Тигр не бумажный, как считают эксперты, а — коварный. Никто не хочет начинать войну из-за чипов, но придушить остров экономически Китай может себе позволить, в том числе и вернуть бумерангом санкционный инструмент США, остановив совместные производства с Америкой.

Турне и визит Пелоси, кроме обсуждения насущных экономических проблем, имеет и политическую плоскость. Разыгранная как по нотам драма с посадкой в аэропорту Тайваня получила широкое освещение в мировых СМИ, вызвала полемику официальных лиц США и Китая, а также позволила Пелоси собрать множество других бонусов. Тем самым в стане демократов образовался новый лидер, которую могут поддержать на следующих выборах и американский ВПК, и военные.

Фото © Getty Images/Fang Dongxu/VCG Почему обострение вокруг Тайваня и TSMC началось именно сейчас? 0 Китай может оставить США без чипов Китай готовится блокировать остров и остановить производство чипов для США США сами вынудили Китай действовать в этом направлении

Авторы Дмитрий Шестопалов