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3 августа, 15:42

Россиянам раскрыли самый сложный, но верный способ выбрать качественный арбуз

Россиян в честь Международного дня арбуза научили правильно выбирать ягоду

Сегодня, 3 августа, в мире отмечают Международный день арбуза. К тому же в Северной столице стартовал сезон арбузов и дынь. В связи с этим телеканал "Санкт-Петербург" рассказал, как выбрать самую полезную ягоду.

Любителям народных методов предложили определить на глаз: если арбуз большой, относительно пузатый, с жёлтым пятном на боку и сухим хвостиком — можно смело брать. А вот тем, кто привык доверять учёным, объяснили: качество арбуза могут подтвердить клинические исследования.

При их проведении с десятикилограммового арбуза срезают корку, измельчают в блендере мякоть без семечек, а получившуюся субстанцию разбирают на анализы. Результаты можно получить уже через несколько дней. Чтобы привлечь специалистов к проверке бахчевых, можно позвонить на горячую линию Центра контроля качества. К слову, у легальной продукции должен быть протокол по результатам проведённых исследований.

"Если мы говорим об импортной продукции, то это вопрос санитарно-карантинного контроля на границе. Продукция, которая реализуется на территории Санкт-Петербурга, проверяется нами в рамках контрольно-надзорных мероприятий, которые мы проводим в соответствии с действующим законодательством", подчеркнула пресс-секретарь петербургского управления Роспотребнадзора Елизавета Скорынина.

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Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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