Россиянам раскрыли самый сложный, но верный способ выбрать качественный арбуз

Сегодня, 3 августа, в мире отмечают Международный день арбуза. К тому же в Северной столице стартовал сезон арбузов и дынь. В связи с этим телеканал "Санкт-Петербург" рассказал, как выбрать самую полезную ягоду.

Любителям народных методов предложили определить на глаз: если арбуз большой, относительно пузатый, с жёлтым пятном на боку и сухим хвостиком — можно смело брать. А вот тем, кто привык доверять учёным, объяснили: качество арбуза могут подтвердить клинические исследования.

При их проведении с десятикилограммового арбуза срезают корку, измельчают в блендере мякоть без семечек, а получившуюся субстанцию разбирают на анализы. Результаты можно получить уже через несколько дней. Чтобы привлечь специалистов к проверке бахчевых, можно позвонить на горячую линию Центра контроля качества. К слову, у легальной продукции должен быть протокол по результатам проведённых исследований.