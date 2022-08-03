Вице-президент ISU назвал причину сокращения квот для фигуристов из РФ на чемпионате мира
Международный союз конькобежцев (ISU) сократил число квот для спортсменов из РФ на предстоящем чемпионате мира по фигурному катанию, потому что наши атлеты не участвовали в мировом первенстве 2022 года. Об этом рассказал ТАСС почётный вице-президент ISU Александр Лакерник.
"Насколько это правильно — другой вопрос, российские спортсмены не сами не участвовали, а их не допустили, поэтому это будет предметом другого разговора и не одного. Если российских спортсменов не допустят на следующий чемпионат мира, то ситуация та же", — пояснил он.
Лакерник уточнил, что Россию смогут представить по одному участнику, дуэту или паре в каждом виде программы. Так же обстоят дела у российской сборной на юниорском мировом первенстве. При этом квоты сохранятся только на чемпионате Европы, так как наша команда принимала участие там на прошлых соревнованиях.
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Ранее Лайф сообщал, что в начале июня конгресс ISU принял решение о продлении отстранения наших спортсменов, повысил возрастной ценз для фигуристов, а также отклонил предложение российской делегации об ужесточении правил смены спортивного гражданства. А российский этап Гран-при по фигурному катанию отдали Финляндии.
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