Вице-президент ISU назвал причину сокращения квот для фигуристов из РФ на чемпионате мира

Международный союз конькобежцев (ISU) сократил число квот для спортсменов из РФ на предстоящем чемпионате мира по фигурному катанию, потому что наши атлеты не участвовали в мировом первенстве 2022 года. Об этом рассказал ТАСС почётный вице-президент ISU Александр Лакерник.

"Насколько это правильно — другой вопрос, российские спортсмены не сами не участвовали, а их не допустили, поэтому это будет предметом другого разговора и не одного. Если российских спортсменов не допустят на следующий чемпионат мира, то ситуация та же", — пояснил он.