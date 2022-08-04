Bloomberg: Поездка Пелоси на Тайвань привела Белый дом в ярость
Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань заставил членов администрации Джо Байдена открыть экстренные каналы связи с Китаем, чтобы не допустить обострения ситуации в регионе "любой ценой". Об этом пишет Bloomberg.
Издание утверждает, что поездка политика "привела в ярость" чиновников Белого дома. В окружении Байдена сделали вывод, что неспособность убедить Пелоси отложить визит создаёт проблемы для администрации президента, которая к тому же свой подход к Китаю никак не определит.
"Это поставило чиновников Байдена в неудобное положение, поскольку их отодвинула на задний план один из самых влиятельных спикеров Палаты представителей", — отмечают авторы.
Официально в Белом доме не стали объявлять свою позицию в отношении поездки Пелоси на Тайвань. По данным агентства, представители спикера допускали возможность отмены её визита в Тайбэй, но только в том случае, если Байден попросит её об этом лично.
Напомним, самолёт Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя 2 августа. Официально поездка спикера Палаты представителей Конгресса США на Тайвань не заявлялась. МИД Китая уже выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, хотя прежде грозил "серьёзными последствиями". А Минобороны страны сообщило, что Народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности.
ТАСС / АР