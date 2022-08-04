Bloomberg: Поездка Пелоси на Тайвань привела Белый дом в ярость

Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань заставил членов администрации Джо Байдена открыть экстренные каналы связи с Китаем, чтобы не допустить обострения ситуации в регионе "любой ценой". Об этом пишет Bloomberg.

Издание утверждает, что поездка политика "привела в ярость" чиновников Белого дома. В окружении Байдена сделали вывод, что неспособность убедить Пелоси отложить визит создаёт проблемы для администрации президента, которая к тому же свой подход к Китаю никак не определит.

"Это поставило чиновников Байдена в неудобное положение, поскольку их отодвинула на задний план один из самых влиятельных спикеров Палаты представителей", — отмечают авторы.