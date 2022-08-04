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4 августа, 02:14

Мадуро потребовал от Аргентины вернуть венесуэльский самолёт

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал власти Аргентины вернуть самолёт венесуэльской компании Emtrasur ("Эмтрасур"), находящийся вместе с экипажем в Буэнос-Айресе.

"Теперь они пытаются украсть наш самолёт, который законно является собственностью Венесуэлы, в Аргентине по приказу имперского суда из штата Флорида, США. Они пытаются украсть у нас гигантский грузовой самолёт. Венесуэла заявляет о своём протесте и просит народ Аргентины о помощи в возвращении этого самолёта", заявил президент во время выступления, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Television.

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Мадуро отметил, что воздушное судно использовалось для "отправки гуманитарной помощи в страны Карибского бассейна и Африки и доставки медикаментов из Китая, России и Индии".

Ранее США разрешили поставки венесуэльской нефти в Европу. Предположительно, объём топлива, которое получат компании, будет небольшим, поэтому влияние таких поставок на мировые цены на нефть незначительное. Операции могут проводиться в обмен на долги Венесуэлы и вычеты из задержек по дивидендам.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / Rayner Pena R.

Юлия Коновалова

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