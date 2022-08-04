Мадуро потребовал от Аргентины вернуть венесуэльский самолёт
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал власти Аргентины вернуть самолёт венесуэльской компании Emtrasur ("Эмтрасур"), находящийся вместе с экипажем в Буэнос-Айресе.
"Теперь они пытаются украсть наш самолёт, который законно является собственностью Венесуэлы, в Аргентине по приказу имперского суда из штата Флорида, США. Они пытаются украсть у нас гигантский грузовой самолёт. Венесуэла заявляет о своём протесте и просит народ Аргентины о помощи в возвращении этого самолёта", — заявил президент во время выступления, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Television.
Мадуро отметил, что воздушное судно использовалось для "отправки гуманитарной помощи в страны Карибского бассейна и Африки и доставки медикаментов из Китая, России и Индии".
Ранее США разрешили поставки венесуэльской нефти в Европу. Предположительно, объём топлива, которое получат компании, будет небольшим, поэтому влияние таких поставок на мировые цены на нефть незначительное. Операции могут проводиться в обмен на долги Венесуэлы и вычеты из задержек по дивидендам.
ТАСС / ЕРА / Rayner Pena R.