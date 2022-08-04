Мадуро потребовал от Аргентины вернуть венесуэльский самолёт

"Теперь они пытаются украсть наш самолёт, который законно является собственностью Венесуэлы, в Аргентине по приказу имперского суда из штата Флорида, США. Они пытаются украсть у нас гигантский грузовой самолёт. Венесуэла заявляет о своём протесте и просит народ Аргентины о помощи в возвращении этого самолёта", — заявил президент во время выступления, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Television.