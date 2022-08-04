Футболистов АПЛ будут принудительно учить культуре согласия на секс
Матч Английской премьер-лиги. Фото © ТАСС / Matthew Childs / POOL
Английская премьер-лига сделает обязательным для всех игроков, тренеров и работников персонала прохождение курсов по культуре согласия на секс. Об этом пишет The Telegraph.
Ввести подобную практику лига была вынуждена из-за давления активистов на АПЛ и Футбольную ассоциацию Англии после большого числа инцидентов с участием спортсменов. Клубы, которые откажутся от такого обучения, подвергнутся дисциплинарным санкциям.
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Подобные мероприятия прежде проводились лишь для учеников футбольных академий и молодых футболистов, чей возраст не больше 23 лет. Во время обучения обсуждались такие темы, как сексуальные отношения, домогательства и согласие на секс.
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