Футболистов АПЛ будут принудительно учить культуре согласия на секс

Английская премьер-лига сделает обязательным для всех игроков, тренеров и работников персонала прохождение курсов по культуре согласия на секс. Об этом пишет The Telegraph.

Ввести подобную практику лига была вынуждена из-за давления активистов на АПЛ и Футбольную ассоциацию Англии после большого числа инцидентов с участием спортсменов. Клубы, которые откажутся от такого обучения, подвергнутся дисциплинарным санкциям.

Подобные мероприятия прежде проводились лишь для учеников футбольных академий и молодых футболистов, чей возраст не больше 23 лет. Во время обучения обсуждались такие темы, как сексуальные отношения, домогательства и согласие на секс.