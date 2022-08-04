Москва перечислила случаи нападения Украины на ядерные объекты
Дипломат Вишневецкий рассказал в ООН о нападениях украинских военных на ядерные объекты
Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий рассказал о случаях нападений украинских военных на ядерные объекты страны. В частности, он напомнил о случае, произошедшем 4 марта, когда украинские диверсанты устроили перестрелку из здания, прилегающего к Запорожской АЭС.
Спустя несколько дней, 9 марта, украинская сторона взорвала линию передачи, питающую систему охлаждения хранилища отработанного топлива, расположенного на территории Чернобыльской АЭС. Москва информировала об этом МАГАТЭ, сообщил российский дипломат, выступая на обзорной конференции стран – участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.
"27 апреля киевский режим осуществил очередную провокацию против Запорожской станции, направив в её сторону два беспилотника, один из которых был сбит в районе города Энергодар. Оба беспилотника идентифицированы как ударные авиационные комплексы Warmate польского производства", — продолжил Вишневецкий оглашать список ЧП.
Он отдельно подчеркнул, что действия властей Польши в данном случае можно классифицировать как пособничество ядерному терроризму. Вишневецкий добавил, что 18 июля украинские военные вновь атаковали Запорожскую АЭС с помощью беспилотников — и по счастливой случайности это не привело к техногенной катастрофе. Уже 20 июля повторились атаки украинских БПЛА на Запорожскую станцию.
Вишневецкий заметил, что эти события подтверждают нацеленность киевских властей на создание предпосылок для ядерной катастрофы.
Лайф напоминает, что ранее Россия отвергла обвинения в использовании Запорожской АЭС в качестве военной базы. Также сообщалось, что МИД РФ предостерёг Киев от продолжения провокаций в отношении Запорожской атомной электростанции.
ТАСС / Zuma