Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий рассказал о случаях нападений украинских военных на ядерные объекты страны. В частности, он напомнил о случае, произошедшем 4 марта, когда украинские диверсанты устроили перестрелку из здания, прилегающего к Запорожской АЭС.

Спустя несколько дней, 9 марта, украинская сторона взорвала линию передачи, питающую систему охлаждения хранилища отработанного топлива, расположенного на территории Чернобыльской АЭС. Москва информировала об этом МАГАТЭ, сообщил российский дипломат, выступая на обзорной конференции стран – участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.

"27 апреля киевский режим осуществил очередную провокацию против Запорожской станции, направив в её сторону два беспилотника, один из которых был сбит в районе города Энергодар. Оба беспилотника идентифицированы как ударные авиационные комплексы Warmate польского производства", — продолжил Вишневецкий оглашать список ЧП.

Он отдельно подчеркнул, что действия властей Польши в данном случае можно классифицировать как пособничество ядерному терроризму. Вишневецкий добавил, что 18 июля украинские военные вновь атаковали Запорожскую АЭС с помощью беспилотников — и по счастливой случайности это не привело к техногенной катастрофе. Уже 20 июля повторились атаки украинских БПЛА на Запорожскую станцию.