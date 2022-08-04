Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 августа 2022, 03:48
12605

Шведский телеканал вынудили извиниться за честные кадры из Херсона

Шведский телеканал извинился за сюжет о плачущих от счастья жителях Херсона, ставших россиянами

Шведский телеканал SVT извинился перед зрителями за "неправильный" сюжет о жителях города Херсон, которые получили российские паспорта и плакали от радости. Об этом сообщает Dagens Media.

По данным портала, репортаж вышел в эфир 28 июля. В нём показывали жителей Херсона, которые плакали от радости, получив российские паспорта. На кадрах также видно, как под звуки гимна они присягали на верность России. После эфира реакция общественности не заставила себя долго ждать: зрители посчитали такую подачу информации "пропагандой" — сообщается, что наблюдательный совет по радио и телевидению получил около 47 жалоб на телеканал.

Для украинцев хотят ввести уголовное наказание за получение паспорта России
Для украинцев хотят ввести уголовное наказание за получение паспорта России

Телекомпания в ответ выпустила заявление, в котором сообщила, что использовала кадры агентства Reuters. Его корреспонденты работали беспрепятственно и вели съёмки без какого-либо контроля со стороны российских военных. Недовольным зрителям канал принёс извинения, а руководство SVT посетовало, что "нужно было дать людям больше контекста".

Первые российские паспорта жители Херсонщины получили 11 июля. Заявления на гражданство РФ уже подали тысячи человек, а желающих — сотни тысяч. А Киев между тем уже обсуждает введение уголовной ответственности за получение паспорта россиянина.

На Украине решили, как будут наказывать за получение паспорта РФ
На Украине решили, как будут наказывать за получение паспорта РФ

Напомним, в 2019 году в Херсонской области СБУ опубликовала статью, в которой речь велась о росте случаев получения украинцами паспортов РФ. Оперуполномоченный УСБУ в Херсонской области Михаил Лихтей посчитал это угрозой и при помощи агента опубликовал материал, в котором получение украинцами паспортов России расценивается как фактор, используемый соседней страной "для раскола украинской нации".

Читатели Daily Mail обвинили газету в распространении фейков о "российских" минах
Читатели Daily Mail обвинили газету в распространении фейков о "российских" минах
BannerImage

ТАСС / Стрингер

Иван Косицын
  • Новости
  • Мирная жизнь: Запорожье и Херсон
  • Швеция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar