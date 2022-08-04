Шведский телеканал SVT извинился перед зрителями за "неправильный" сюжет о жителях города Херсон, которые получили российские паспорта и плакали от радости. Об этом сообщает Dagens Media.

По данным портала, репортаж вышел в эфир 28 июля. В нём показывали жителей Херсона, которые плакали от радости, получив российские паспорта. На кадрах также видно, как под звуки гимна они присягали на верность России. После эфира реакция общественности не заставила себя долго ждать: зрители посчитали такую подачу информации "пропагандой" — сообщается, что наблюдательный совет по радио и телевидению получил около 47 жалоб на телеканал.

Телекомпания в ответ выпустила заявление, в котором сообщила, что использовала кадры агентства Reuters. Его корреспонденты работали беспрепятственно и вели съёмки без какого-либо контроля со стороны российских военных. Недовольным зрителям канал принёс извинения, а руководство SVT посетовало, что "нужно было дать людям больше контекста".

Первые российские паспорта жители Херсонщины получили 11 июля. Заявления на гражданство РФ уже подали тысячи человек, а желающих — сотни тысяч. А Киев между тем уже обсуждает введение уголовной ответственности за получение паспорта россиянина.