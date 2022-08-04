Исследование показало, какие города РФ заняли лидерство по несчастным случаям

Финансовый маркетплейс "Сравни.ру" и "Страховой дом ВСК" рассказали, какие виды спорта чаще всего страхуют в России, а также выявили, какие российские города являются лидерами по несчастным случаям и болезням. Результаты исследования были предоставлены Лайфу.

В первом полугодии 2022 года страховые полисы для спортсменов чаще всего приобретали для пловцов, каратистов, художественных гимнастов, футболистов и дзюдоистов. Более 77% спортивных страховых полисов было оформлено на детей, 22,7% — на взрослых. Чаще всего страховали детей в возрасте от 8 до 17 лет (64% полисов). Затем следуют дети до семи лет (13%) и взрослые в возрасте 18–30 лет (12%).

Топ-10 наиболее популярных видов спорта для страхования за первое полугодие 2022 года: Плавание

Карате

Гимнастика художественная

Футбол

Дзюдо

Самбо

Тхэквондо

Бег

Беговые лыжи

Волейбол

По данным "Сравни.ру", в первом полугодии 2022 года продажи полисов спортивного страхования выросли в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

"Тренд на здоровый образ жизни основательно укрепился в нашей стране. Мы видим, что и взрослые, и дети всё чаще подключаются к активным видам спорта как любительски, так и профессионально. Вместе с этим растёт потребность в страховании от несчастных случаев на время занятий спортом и участия в соревнованиях. Более 77% спортивных страховок оформлено для юных спортсменов. Страховка позволит получить денежную выплату, которая поможет покрыть расходы на лечение и восстановление после травмы. При этом затраты на страхование несоизмеримо меньше, чем на лечение", — рассказала Олеся Евтушенко, руководитель продукта по страхованию спортсменов в компании "Сравни.ру".

По данным "Страхового дома ВСК", в первом полугодии 2022 года городами – лидерами по несчастным случаям и болезням (НСиБ) в России стали Москва (15% обращений по страхованию в ВСК), Ижевск 9%, Уфа 7,5%. Чаще всего результатом травм и болезней становится временная нетрудоспособность — 88% происшествий, реже выплаты по НСиБ связаны с летальным исходом — 9%, меньше всего страховых случаев связано с получением инвалидности — всего 3%.