Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор получил первую роль в кино. Об этом сообщает портал Deadline. Известно, что популярный спортсмен снимется в ремейке боевика "Дом у дороги", который вышел на экраны в 1989 году.

Главную роль в фильме сыграет Джейк Джилленхол, а режиссёром картины будет Даг Лайман. При этом кинолента выйдет на стриминговом сервисе Amazon Prime. Съёмочный процесс начнётся в августе в Доминиканской Республике.

Кроме того, как уточняет портал, Джилленхол сыграет роль бывшего бойца UFC. Кого будет играть Макгрегор, не сообщается, но, по информации источника, ирландец сыграет оригинального персонажа, а не себя.

Добавим, 34-летний Макгрегор одержал 22 победы и потерпел шесть поражений в ММА. Первый титул UFC ирландец завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулёгкой и лёгкой). В последнем бою против американца Дастина Пуарье, который состоялся в июле прошлого года, Макгрегор сломал ногу.