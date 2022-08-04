Белоруссия подтвердила в ООН свой безъядерный статус

Белоруссия не изменит безъядерный статус, все инсинуации по этому поводу абсолютно беспочвенны. Об этом заявил представитель республики.

В ходе конференции стран – участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН он отдельно подчеркнул, что все инсинуации, касающиеся изменения безъядерного статуса страны, являются беспочвенными. То же самое касается и вопроса несоблюдения обязательств по ДНЯО, добавил дипломат.

Как отметил представитель Минска, Белоруссия осознанно сделала выбор в пользу отказа от обладания ядерным оружием — свою позицию страна не собирается менять, несмотря на раскручивающуюся спираль гонки вооружений.