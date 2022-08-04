Белоруссия подтвердила в ООН свой безъядерный статус
Белоруссия на конференции по ДНЯО объявила, что не изменит свой безъядерный статус
Белоруссия не изменит безъядерный статус, все инсинуации по этому поводу абсолютно беспочвенны. Об этом заявил представитель республики.
В ходе конференции стран – участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН он отдельно подчеркнул, что все инсинуации, касающиеся изменения безъядерного статуса страны, являются беспочвенными. То же самое касается и вопроса несоблюдения обязательств по ДНЯО, добавил дипломат.
Как отметил представитель Минска, Белоруссия осознанно сделала выбор в пользу отказа от обладания ядерным оружием — свою позицию страна не собирается менять, несмотря на раскручивающуюся спираль гонки вооружений.
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что власти США рассмотрят возможность применения своего ядерного арсенала только в "чрезвычайных обстоятельствах". По его словам, фундаментальная роль американского ядерного вооружения якобы заключается в том, чтобы сдерживать угрозу ядерного нападения на Соединённые Штаты и их союзников.
Unsplash