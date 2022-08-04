НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 августа, 22:40

СК устанавливает причастных к зверствам над российскими пленными под Черниговом

Следователи РФ устанавливают личности украинских военных, причастных к зверствам над российскими военнопленными в районе Черниговщины в марте – апреле. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России.

По сообщению ведомства, в Сети появилось видео, где украинские военнослужащие расстреляли безоружных пленных солдат Вооружённых сил РФ и бросили их на дороге. Судя по кадрам, боевики расправились с безоружными людьми в районе Черниговщины. Видео, ориентировочно, снято в конце марта – начале апреля. По предварительным данным, к преступлениям причастны боевики из "Правого сектора"*.

Россия и Украина провели уже 27 операций по обмену пленными и телами погибших

Россия и Украина провели уже 27 операций по обмену пленными и телами погибших

"Следователями принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению преступлений в отношении российских военнослужащих", — сообщили в российском ведомстве.

В СК также добавили, что эти факты свидетельствуют о нарушении Киевом требований Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что для Москвы главным является возвращение российских военных и всех военных, которые сражаются за право на жизнь людей в ДНР и ЛНР. Таким образом представитель Кремля объяснил приказ Владимира Путина об обмене военнослужащими по формуле 144 на 144.

МО РФ: Более 80% вернувшихся из украинского плена военных подвергались побоям

МО РФ: Более 80% вернувшихся из украинского плена военных подвергались побоям

* Деятельность организации на территории Российской Федерации запрещена.

Обложка ©

ТАСС / AP / Bernat Armangue

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров