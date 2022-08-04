СК устанавливает причастных к зверствам над российскими пленными под Черниговом

Следователи РФ устанавливают личности украинских военных, причастных к зверствам над российскими военнопленными в районе Черниговщины в марте – апреле. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России.

По сообщению ведомства, в Сети появилось видео, где украинские военнослужащие расстреляли безоружных пленных солдат Вооружённых сил РФ и бросили их на дороге. Судя по кадрам, боевики расправились с безоружными людьми в районе Черниговщины. Видео, ориентировочно, снято в конце марта – начале апреля. По предварительным данным, к преступлениям причастны боевики из "Правого сектора"*.

"Следователями принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению преступлений в отношении российских военнослужащих", — сообщили в российском ведомстве.

В СК также добавили, что эти факты свидетельствуют о нарушении Киевом требований Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что для Москвы главным является возвращение российских военных и всех военных, которые сражаются за право на жизнь людей в ДНР и ЛНР. Таким образом представитель Кремля объяснил приказ Владимира Путина об обмене военнослужащими по формуле 144 на 144.