Сенат США одобрил резолюцию о присоединении к НАТО Финляндии и Швеции

Сенат Конгресса США принял резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Как сообщает РИА "Новости", голосование пока продолжается — документ, однако, уже набрал столько голосов, сколько необходимо для его утверждения.

Законодательство США предусматривает выполнение процедуры ратификации непосредственно президентом страны, а Сенат даёт на это согласие. Теперь документы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО должен будет подписать Джо Байден. После этого бумаги направятся в альянс.

США пополнили перечень из более чем 20 стран, законодательные органы которых ратифицировали документы о расширении Североатлантического альянса. Хельсинки и Стокгольм запросили членство в НАТО после начала специальной военной операции России на Украине. Прежде эти две страны сохраняли многолетний нейтралитет.