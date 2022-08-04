Сенат США одобрил резолюцию о присоединении к НАТО Финляндии и Швеции
Сенат Конгресса США принял резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Как сообщает РИА "Новости", голосование пока продолжается — документ, однако, уже набрал столько голосов, сколько необходимо для его утверждения.
Законодательство США предусматривает выполнение процедуры ратификации непосредственно президентом страны, а Сенат даёт на это согласие. Теперь документы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО должен будет подписать Джо Байден. После этого бумаги направятся в альянс.
США пополнили перечень из более чем 20 стран, законодательные органы которых ратифицировали документы о расширении Североатлантического альянса. Хельсинки и Стокгольм запросили членство в НАТО после начала специальной военной операции России на Украине. Прежде эти две страны сохраняли многолетний нейтралитет.
Напомним, первой страной – членом НАТО, которая ратифицировала вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, стала Канада. Об этом объявил премьер-министр Страны кленового листа Джастин Трюдо. По его словам, Оттава решительно поддерживает присоединение Стокгольма и Хельсинки к альянсу.
ТАСС / Virginia Mayo