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Регион
Опубликовано 4 августа 2022, 01:03

Сенат США одобрил резолюцию о присоединении к НАТО Финляндии и Швеции

Сенат Конгресса США принял резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Как сообщает РИА "Новости", голосование пока продолжается — документ, однако, уже набрал столько голосов, сколько необходимо для его утверждения.

Законодательство США предусматривает выполнение процедуры ратификации непосредственно президентом страны, а Сенат даёт на это согласие. Теперь документы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО должен будет подписать Джо Байден. После этого бумаги направятся в альянс.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировала половина членов альянса
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировала половина членов альянса

США пополнили перечень из более чем 20 стран, законодательные органы которых ратифицировали документы о расширении Североатлантического альянса. Хельсинки и Стокгольм запросили членство в НАТО после начала специальной военной операции России на Украине. Прежде эти две страны сохраняли многолетний нейтралитет.

Напомним, первой страной – членом НАТО, которая ратифицировала вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, стала Канада. Об этом объявил премьер-министр Страны кленового листа Джастин Трюдо. По его словам, Оттава решительно поддерживает присоединение Стокгольма и Хельсинки к альянсу.

Байден передал в Сенат протоколы о ратификации принятия в НАТО Финляндии и Швеции
Байден передал в Сенат протоколы о ратификации принятия в НАТО Финляндии и Швеции
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ТАСС / Virginia Mayo

Дмитрий Алексиевич
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