В США рассказали о лазейке для нефти из России

Нефть из России в обход санкций перегружают в небольшом египетском порту. Эту информацию распространило агентство Bloomberg, указывая на данные отслеживания судов. Речь идёт о небольшом порте Эль-Хамра, расположенном в дельте Нила.

Танкеры с российской нефтью марки Urals прибывают в Эль-Хамру, и уже здесь углероды смешивают с с нефтью иного происхождения. Так, по данным агентства, только за 24 июля в городок было доставлено более 700 тыс. баррелей нефти. Уже через час другое судно с нефтью на борту покинуло этот порт, его место заняло судно с российской нефтью.

Эль-Хамра — небольшой нефтеналивной порт, располагающий шестью резервуарами, способными вместить до 1,5 млн баррелей сырой нефти. Bloomberg предполагает, что российскую нефть здесь могут смешивать с местными сортами, добываемыми в западной части Египта.