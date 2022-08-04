В США рассказали о лазейке для нефти из России

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Bloomberg: Российскую нефть в обход санкций перегружают в небольшом порту Египта
Нефть из России в обход санкций перегружают в небольшом египетском порту. Эту информацию распространило агентство Bloomberg, указывая на данные отслеживания судов. Речь идёт о небольшом порте Эль-Хамра, расположенном в дельте Нила.
Танкеры с российской нефтью марки Urals прибывают в Эль-Хамру, и уже здесь углероды смешивают с с нефтью иного происхождения. Так, по данным агентства, только за 24 июля в городок было доставлено более 700 тыс. баррелей нефти. Уже через час другое судно с нефтью на борту покинуло этот порт, его место заняло судно с российской нефтью.
Эль-Хамра — небольшой нефтеналивной порт, располагающий шестью резервуарами, способными вместить до 1,5 млн баррелей сырой нефти. Bloomberg предполагает, что российскую нефть здесь могут смешивать с местными сортами, добываемыми в западной части Египта.
Как ранее сообщал Лайф, из-за острого энергетического кризиса в стране в Великобританию доставляют российскую нефть, обходя санкции. По данным компании Refinitiv, Королевство с конца февраля закупило у России дизельное топливо на 800 миллионов фунтов стерлингов. Так, порты Соединённого Королевства в апреле получили пять партий горючего, в мае — четыре, а в июне — одну.
ТАСС / Егор Алеев