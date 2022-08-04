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3 августа, 21:08

Конгрессвумен от штата Индиана Джеки Валорски погибла в ДТП

<p>Конгрессмен Джеки Валорски. Фото © <a href="https://walorski.house.gov/about/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">walorski.house.gov</a></p>

Конгрессмен Джеки Валорски. Фото © walorski.house.gov

Член Палаты представителей Конгресса США Джеки Валорски (республиканка от американского штата Индиана) погибла в результате ДТП. Об этом сообщает местное подразделение телеканала ABC.

Кадр с места аварии, в которой погибла конгрессмен Джеки Валорски. Фото © Twitter / MaxLewisTV

Кадр с места аварии, в которой погибла конгрессмен Джеки Валорски. Фото © Twitter / MaxLewisTV

Авария с участием двух автомобилей произошла днём 3 августа недалеко от города Наппани. В результате столкновения, помимо 58-летней Валорски, погибли ещё два человека.

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Джеки Валорски, как утверждает агентство Reuters, считали сторонницей бывшего президента США Дональда Трампа. Она представляла свой штат в конгрессе с 2012 года.

Ранее Лайф писал, что семнадцать человек стали жертвами ДТП на юге Египта. Люди погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком.

Иван Косицын

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