Конгрессвумен от штата Индиана Джеки Валорски погибла в ДТП
Конгрессмен Джеки Валорски. Фото © walorski.house.gov
Член Палаты представителей Конгресса США Джеки Валорски (республиканка от американского штата Индиана) погибла в результате ДТП. Об этом сообщает местное подразделение телеканала ABC.
Кадр с места аварии, в которой погибла конгрессмен Джеки Валорски. Фото © Twitter / MaxLewisTV
Авария с участием двух автомобилей произошла днём 3 августа недалеко от города Наппани. В результате столкновения, помимо 58-летней Валорски, погибли ещё два человека.
Джеки Валорски, как утверждает агентство Reuters, считали сторонницей бывшего президента США Дональда Трампа. Она представляла свой штат в конгрессе с 2012 года.
Ранее Лайф писал, что семнадцать человек стали жертвами ДТП на юге Египта. Люди погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком.