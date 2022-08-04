Конгрессвумен от штата Индиана Джеки Валорски погибла в ДТП

Член Палаты представителей Конгресса США Джеки Валорски (республиканка от американского штата Индиана) погибла в результате ДТП. Об этом сообщает местное подразделение телеканала ABC.

Кадр с места аварии, в которой погибла конгрессмен Джеки Валорски. Фото © Twitter / MaxLewisTV

Авария с участием двух автомобилей произошла днём 3 августа недалеко от города Наппани. В результате столкновения, помимо 58-летней Валорски, погибли ещё два человека.

Джеки Валорски, как утверждает агентство Reuters, считали сторонницей бывшего президента США Дональда Трампа. Она представляла свой штат в конгрессе с 2012 года.