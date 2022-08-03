Депутат Госдумы Нилов: Выплата в 10 тысяч рублей к 1 сентября может стать ежегодной

В России рассмотрят возможность ежегодной выплаты семьям с детьми на подготовку к школе. О сроках принятия законопроекта и размерах выплат в текущем году рассказал председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В нижнюю палату парламента сейчас внесён законопроект, предусматривающий выплаты к началу учебного года для всех школьников. Как подчеркнул депутат, в этом вопросе необходимо большое внимание уделить адресности.

"Есть дети очень богатых родителей — олигархов, руководителей госкорпораций, банкиров, коммерсантов, чиновников с приличной зарплатой. Полагаю, что следовало бы при рассмотрении законопроекта уточнить критерии, кому эти выплаты направлять", — пояснил Нилов Тульской службе новостей.

Такие меры, отметил политик, необходимы, чтобы нуждающиеся могли бы получить помощь в большем объёме, в то время как ненуждающимся семьям выплаты не начислялись. Практика показывает, что даже обеспеченные группы населения отказываться не будут, если деньги поступают в автоматическом режиме.