НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 августа, 20:16

Люди получили ранения после взрыва в жилом доме под Баку

В городе Хырдалан, расположенном в нескольких километрах к северо-западу от Баку, прогремел взрыв в жилом пятиэтажном здании. Об этом со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана сообщает РИА "Новости".

"На горячую линию министерства поступила информация о взрыве на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, расположенного в городе Хырдалан Апшеронского района", сообщает ведомство.

Спасатели отмечают, что на место происшествия в настоящий момент привлечены сотрудники Государственной противопожарной службы и Службы охраны особого риска МЧС. Между тем Минздрав страны сообщает о четырёх раненых.

Очевидец — о взрыве в многоэтажке в Ступине: Соседние дома качались

Очевидец — о взрыве в многоэтажке в Ступине: Соседние дома качались

Ранее в Красноярском крае четыре человека пострадали в результате взрыва бытового газа. В частном доме произошла утечка топлива, в результате которой в подполе строения скончался местный житель. Трагедию не могли оставить без внимания его знакомые, и четверо друзей пришли помянуть погибшего. Выпив, они открыли подвал и неосмотрительно чиркнули спичкой, из-за чего взорвались остатки газа.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Дмитрий Алексиевич

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров