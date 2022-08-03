Люди получили ранения после взрыва в жилом доме под Баку

В городе Хырдалан, расположенном в нескольких километрах к северо-западу от Баку, прогремел взрыв в жилом пятиэтажном здании. Об этом со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана сообщает РИА "Новости".

"На горячую линию министерства поступила информация о взрыве на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, расположенного в городе Хырдалан Апшеронского района", — сообщает ведомство.

Спасатели отмечают, что на место происшествия в настоящий момент привлечены сотрудники Государственной противопожарной службы и Службы охраны особого риска МЧС. Между тем Минздрав страны сообщает о четырёх раненых.