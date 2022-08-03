НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 августа, 19:38

ЕС обратился к Армении и Азербайджану с просьбой прекратить боевые действия

Евросоюз призвал Армению и Азербайджан завершить боевые действия вокруг линии соприкосновения. Об этом со ссылкой на распространённое в Брюсселе заявление внешнеполитической службы ЕС сообщает ТАСС.

"Евросоюз призывает к немедленному прекращению боевых действий, развернувшихся между азербайджанскими и армянскими силами вокруг Лачинского коридора и других мест вдоль линии соприкосновения", приводит агентство текст заявления.

В документе выражается сожалению по поводу того, что эти столкновения "уже привели к человеческим жертвам и раненым". В заявлении содержится также призыв добиться на данном этапе деэскалации, полностью соблюдать режим прекращения огня и вновь сесть за стол переговоров.

ВС Азербайджана взяли под контроль несколько высот в Карабахе

ВС Азербайджана взяли под контроль несколько высот в Карабахе

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в Нагорном Карабахе отмечается обострение ситуации в зоне ответственности российских миротворцев. В военном ведомстве подчеркнули, что принимаются меры к улаживанию ситуации.

Обложка ©

ТАСС / Emrah Gurel

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров