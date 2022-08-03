ЕС обратился к Армении и Азербайджану с просьбой прекратить боевые действия

Евросоюз призвал Армению и Азербайджан завершить боевые действия вокруг линии соприкосновения. Об этом со ссылкой на распространённое в Брюсселе заявление внешнеполитической службы ЕС сообщает ТАСС.

"Евросоюз призывает к немедленному прекращению боевых действий, развернувшихся между азербайджанскими и армянскими силами вокруг Лачинского коридора и других мест вдоль линии соприкосновения", — приводит агентство текст заявления.

В документе выражается сожалению по поводу того, что эти столкновения "уже привели к человеческим жертвам и раненым". В заявлении содержится также призыв добиться на данном этапе деэскалации, полностью соблюдать режим прекращения огня и вновь сесть за стол переговоров.